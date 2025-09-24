Скидки
Главная Футбол Новости

Нападающий «Динамо» Тюкавин рассказал о восстановлении после травмы крестообразной связки

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о ходе восстановления после повреждения передней крестообразной связки правого колена.

«Хорошо, что это время прошло и прошло быстро. Первый месяц восстановления дался тяжело, потом середина, как говорил, пролетела. Потом назначение Валерия Георгиевича, я был с командой, жил с ними, можно сказать, на базе. Быстро пролетели оставшиеся 2,5 месяца подготовки и тяжёлой работы. И вот я на поле», — сказал Тюкавин в интервью для передачи «Футбол России» на телеканале Россия 24.

Впервые после травмы Тюкавин вышел на поле в игре 8-го тура Мир РПЛ сезона-2025/2026 со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября.

«Уже привыкли к этому». Тюкавин — об отсутствии российских команд в еврокубках
