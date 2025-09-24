Андрей Червиченко: «Балтика» прыгнула выше, чем должна — будут откатываться

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ничьей «Балтики» с «Ростовом» (0:0) в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также предположил, на каком месте в таблице калининградцы завершат сезон.

«С «Ростовом» от поражения «Балтику» спас судья. Да, команда интересно начала, но постепенно откатятся к восьмому месту. Думаю, «Балтика» — это 8-10 место в таблице. Они хорошо стартанули, есть яркие игроки. Интересная схема в выбегающими краями. У «Балтики» добротная команда. Хорошо, что у них не будет возникать вопрос вылета. Отлично отношусь к их результату, но сейчас они запрыгнули выше, чем должны. Постепенно будут откатываться. Однако «Балтика» будет головной болью для лидеров РПЛ в том числе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После девяти туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 17 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.