Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: «Балтика» прыгнула выше, чем должна — будут откатываться

Андрей Червиченко: «Балтика» прыгнула выше, чем должна — будут откатываться
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ничьей «Балтики» с «Ростовом» (0:0) в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также предположил, на каком месте в таблице калининградцы завершат сезон.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«С «Ростовом» от поражения «Балтику» спас судья. Да, команда интересно начала, но постепенно откатятся к восьмому месту. Думаю, «Балтика» — это 8-10 место в таблице. Они хорошо стартанули, есть яркие игроки. Интересная схема в выбегающими краями. У «Балтики» добротная команда. Хорошо, что у них не будет возникать вопрос вылета. Отлично отношусь к их результату, но сейчас они запрыгнули выше, чем должны. Постепенно будут откатываться. Однако «Балтика» будет головной болью для лидеров РПЛ в том числе», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После девяти туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 17 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

Материалы по теме
За сколько «Балтика» собрала свой основной состав. Ещё больше уважения после такой суммы!
За сколько «Балтика» собрала свой основной состав. Ещё больше уважения после такой суммы!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android