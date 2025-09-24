«Нефтехимик» переиграл «Волгарь» в матче 1/32 финала Кубка России
Завершён матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Волгарь» (Астрахань) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). В основное время игра завершилась со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались гости — 4:2. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Астрахань). В качестве главного арбитра матча выступил Михаил Плиско (Ленинградская область).
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Лесников – 33' 1:1 Машуков – 37'
Дмитрий Лесников вывел хозяев поля вперёд на 33-й минуте, Ислам Машуков на 37-й минуте сравнял счёт. В серии пенальти победу одержала команда из Нижнекамска.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» — 1:0 (4:3 пен.)
