«Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Донкастер Роверс» в матче Кубка лиги

Окончен матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Донкастер Роверс». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Жоау Пальинья забил на 14-й минуте, Джей Макграт на 17-й минуте отметился автоголом. На 90+4-й минуте гол забил Бреннан Джонсон.

Жеребьёвка следующего раунда турнира состоится в ближайшее время. Действующим победителем данного соревнования является «Ньюкасл Юнайтед», который в решающем матче переиграл «Ливерпуль» со счётом 2:1.