Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Донкастер Роверс» в матче Кубка лиги

«Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Донкастер Роверс» в матче Кубка лиги
Комментарии

Окончен матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Донкастер Роверс». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
24 сентября 2025, среда. 21:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 0
Донкастер Роверс
Донкастер
1:0 Пальинья – 14'     2:0 Макграт – 17'     3:0 Джонсон – 90+4'    

Жоау Пальинья забил на 14-й минуте, Джей Макграт на 17-й минуте отметился автоголом. На 90+4-й минуте гол забил Бреннан Джонсон.

Жеребьёвка следующего раунда турнира состоится в ближайшее время. Действующим победителем данного соревнования является «Ньюкасл Юнайтед», который в решающем матче переиграл «Ливерпуль» со счётом 2:1.

