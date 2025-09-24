«Арсенал» обыграл «Порт Вейл» в матче Кубка лиги

Окончен матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Порт Вейл» (Барслем) и «Арсенал» (Лондон). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Вейл Парк» (Барслем). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Китчен.

Эберечи Эзе открыл счёт на восьмой минуте и вывел лондонскую команду вперёд. Леандро Троссард на 86-й минуте удвоил преимущество «канониров».

Жеребьёвка следующего раунда турнира состоится в ближайшее время. Действующим победителем данного турнира является «Ньюкасл Юнайтед», который в решающем матче переиграл «Ливерпуль» со счётом 2:1.