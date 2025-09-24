Представитель Жерсона отреагировал на слухи об отъезде игрока «Зенита» из России

Лукас Машадо, представитель полузащитника «Зенита» Жерсона, прокомментировал слухи о возможном отъезде игрока в Бразилию. Ранее сообщалось, что получивший мышечное повреждение футболист занялся поисками частного физиотерапевта и может уехать из России на восстановление.

«Точные сроки возвращения может назвать только медицинский отдел «Зенита». Слухи об отъезде в Бразилию и работе с частным физиотерапевтом не соответствуют действительности. Сейчас Жерсон работает над тем, чтобы как можно скорее вернуться в форму. Он выполняет ту работу, которую ему даёт клуб. Он с нетерпением ждёт возможности выйти на поле за «Зенит», — приводит слова Машадо Sport24.

Жерсон перебрался в «Зенит» из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 25 млн. Всего футболист принял участие в шести играх за клуб и не отметился результативными действиями.