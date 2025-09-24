Тарасова: не против допуска Израиля, но почему не пускают нас? Им надо дать по морде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять Израиль от участия в международных турнирах под своей эгидой.

«Не против, чтобы Израиль и их спортсменов допускали, но мы против, что наших не допускают уже который год. Сколько это может это продолжаться? Они что, обалдели?

Им срочно надо направить бумаги, чтобы нас вернули. Руководители в курсе же этого. Напомню об этом Сихарулидзе сегодня. Какие есть ещё способы добиться справедливости? Я в них не сильна, знаю только один способ: взять — и дать по морде! Но этот способ сюда не подходит. Пусть все наши руководители срочно направляют бумаги, пусть наше возвращение рассматривают. Самое главное — они нас боятся! Потому что если мы вернёмся, их везде обыграем. Ну, бороться за призовые точно будем во многих видах спорта. Боятся нашу силу.

Сейчас были соревнования по включению нас на Олимпийские игры, где Гуменник и Петросян не просто обыграли, а не оставили шансов соперникам. Они набрали такое количество баллов, которое другим странам не снилось. Хотя они претендовали на победу», — приводит слова Тарасовой Legalbet.