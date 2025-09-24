Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарасова: не против допуска Израиля, но почему не пускают нас? Им надо дать по морде

Тарасова: не против допуска Израиля, но почему не пускают нас? Им надо дать по морде
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять Израиль от участия в международных турнирах под своей эгидой.

«Не против, чтобы Израиль и их спортсменов допускали, но мы против, что наших не допускают уже который год. Сколько это может это продолжаться? Они что, обалдели?

Им срочно надо направить бумаги, чтобы нас вернули. Руководители в курсе же этого. Напомню об этом Сихарулидзе сегодня. Какие есть ещё способы добиться справедливости? Я в них не сильна, знаю только один способ: взять — и дать по морде! Но этот способ сюда не подходит. Пусть все наши руководители срочно направляют бумаги, пусть наше возвращение рассматривают. Самое главное — они нас боятся! Потому что если мы вернёмся, их везде обыграем. Ну, бороться за призовые точно будем во многих видах спорта. Боятся нашу силу.

Сейчас были соревнования по включению нас на Олимпийские игры, где Гуменник и Петросян не просто обыграли, а не оставили шансов соперникам. Они набрали такое количество баллов, которое другим странам не снилось. Хотя они претендовали на победу», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

Материалы по теме
Израиль избежал немедленного исключения из УЕФА благодаря помощи США — Israelhayom
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android