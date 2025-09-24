«Дзюба бил больнее». Далер Кузяев — о приветственном коридоре в «Рубине»

Новичок «Рубина» Далер Кузяев прошёл приветственный коридор в казанской команде. Клуб объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» в среду, 24 сентября. Минувший сезон Кузяев провёл в составе «Гавра» из французской Лиги 1.

«Дзюба бил больнее», — сказал Кузяев в видеоролике после прохождения коридора.

Кузяев — уроженец города Набережные Челны, который находится в Татарстане. Хавбеку 32 года.

Прошлым летом Кузяев стал свободным агентом, ранее он выступал за «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.