Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Скоулз назвал лучшего полузащитника мира

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выбрал лучшего полузащитника мира на данный момент, вспомним матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рашфорд – 58'     0:2 Рашфорд – 67'     1:2 Гордон – 90'    

«Мой номер один — Педри. Как-то вечером, увидев его игру против «Ньюкасла», я сказал себе: «Да, он как Хави и Иньеста в одном флаконе». Он может переиграть кого угодно. И я говорю не только о его ногах, но и о его футбольном мышлении. Иногда он попадает в очень сложные ситуации и умудряется выбраться из них простым движением или быстрым касанием, и это невероятно. Его техника блестящая.

Больше всего меня поразило, когда «Ньюкасл» сделал счёт 2:1. Оставалось восемь добавленных минут, и я думал, что это будет захватывающий финал… но Педри владел мячом почти семь из них. Он полностью контролировал ход матча. Я считаю, что это было блестяще», – сказал Скоулз в подкасте «The Good, The Bad & The Football».

Напомним, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании не попал в итоговую десятку претендентов на «Золотой мяч», заняв 11 строчку в голосовании.

