«Челси» может подписать 18-летнего вингера «Ривер Плейт», которым интересуется «Барселона»

18-летний аргентинский вингер Иан Субиабре может перебраться в лондонский «Челси». Как сообщает издание Soy del Millo, лондонский клуб планирует опередить испанскую «Барселону» в борьбе за молодого футболиста.

По данным источника, «Ривер Плейт» не спешит расставаться с Субиабре, который может сыграть на трёх позициях в атаке. Сообщается, что контракт аргентинца с его нынешним клубом истекает в декабре 2026 года, однако в «Ривер Плейт» собираются предложить футболисту новое соглашение, чтобы прописать в нём отступные в размере € 100 млн.

Иан Субиабре выступает за основную команду «Ривер Плейт» с февраля 2024 года. Всего в его активе 19 матчей, гол и результативная передача во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,2 млн.