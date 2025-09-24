Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Убери руки от моего лица!» Клаттенбург вспомнил о забавном эпизоде с участием Роналду

«Убери руки от моего лица!» Клаттенбург вспомнил о забавном эпизоде с участием Роналду
Бывший футбольный судья Марк Клаттенбург поделился воспоминаниями о забавном эпизоде, участником которого стал португальский нападающий Криштиану Роналду. В 2016 году рефери работал на финальном матче Лиги чемпионов, в котором «Реал» переиграл «Атлетико» (1:1, пен. 5:3), в послематчевой серии ударов Роналду забил решающий мяч. В том же году Клаттенбург был судьёй финала Евро-2016, в котором Португалия переиграла Францию (1:0).

«Мне повезло отработать на двух его больших финалах — он выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, обыграв «Атлетико» в 2016-м. Через месяц я работал на финале чемпионата Европы с участием Португалии и Франции, и Роналду снова победил.

После матча я направился к пьедесталу за своей медалью, Криштиану стоял в начале коридора почёта. Как только я стал подниматься по ступеням, Роналду схватил меня за лицо, чтобы потрясти его в знак поздравления. А я ему: «Роналду, убери руки от моего лица! Меня же показывают в прямом эфире!», — приводит слова Клаттенбурга Goal.com со ссылкой на подкаст Beast Mode On.

