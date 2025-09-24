Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Уфа» вылетела из Кубка России, проиграв любительскому клубу «Фанком» в серии пенальти

«Уфа» потерпела поражение от любительского клуба «Фанком» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча в Кирове завершилась со счётом 1:1 в основное время, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля — 5:3.

У «Фанкома» на 59-й минуте отличился Даниил Шабалин, у уфимцев на 71-й минуте пенальти реализовал Илья Карпук. В послематчевой серии 11-метровых ударов победил любительский клуб — 5:3.

Соперник «Фанкома» в пятом раунде Пути регионов Кубка России станет известен позднее. «Фанком» установил рекорд для любительских клубов в Кубке, выйдя в пятый раунд.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.