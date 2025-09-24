Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Фанком — Уфа, результат матча 24 сентября 2025, счёт 1:1 (5:3 пен.), четвёртый раунд Пути регионов Кубка России 2025/2026

«Уфа» вылетела из Кубка России, проиграв любительскому клубу «Фанком» в серии пенальти
Комментарии

«Уфа» потерпела поражение от любительского клуба «Фанком» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча в Кирове завершилась со счётом 1:1 в основное время, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля — 5:3.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

У «Фанкома» на 59-й минуте отличился Даниил Шабалин, у уфимцев на 71-й минуте пенальти реализовал Илья Карпук. В послематчевой серии 11-метровых ударов победил любительский клуб — 5:3.

Соперник «Фанкома» в пятом раунде Пути регионов Кубка России станет известен позднее. «Фанком» установил рекорд для любительских клубов в Кубке, выйдя в пятый раунд.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

