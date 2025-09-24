Стрепетов: Кузяев принял предложение «Рубина» — это дань уважения Рахимову

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о переходе российского полузащитника Далера Кузяева в «Рубин», а также оценил роль главного тренера казанцев Рашида Рахимова в осуществлении перехода.

«Далер возвращается в команду к человеку, который дал ему дорогу в большой футбол. Начало футбольной карьеры у Кузяева было трудным. Он доказывал свою состоятельность в клубе «Локомотив». Особых перспектив закрепиться в командах Санкт-Петербурга у него не было. Здесь огромная заслуга его отца, который верил в него. Когда Далер играл в детско-юношеском футболе, был очень маленького роста. Но отец верил, что он вырастет. Он знал, что в роду не сразу вырастают. Кузяев вырос чисто физически.

А человек, который поверил в Кузяева, как в футболиста — это Рахимов. Его заслуга, что у нас появился Далер Кузяев. Он стал играть у него в «Тереке». Сначала играл правого защитника, потом оказался в опорной зоне. Когда он встал на ноги, то его за хорошие деньги купил «Зенит». В «Зените», где была мощная команда — Далер расцвёл. Попал в сборную. Ярко провёл свою карьеру в «Зените». Он стал одним из лидеров наравне с легионерами. Для меня приятная новость, что Кузяев оказался в «Рубине». Хотя я вчера говорил, что Черчесов хорошо его знает по сборной. Он принес бы пользу своему родному клубу. Но видимо Далер не захотел ступать два раза в одну реку — возвращаться в Грозный. Но была такая информация, что он мог оказаться в «Ахмате».

То, что он принял предложение «Рубина» — это дань уважения Рахимову. Человеку, который дал путь ему в большой футбол. В Казани он точно должен доказать свою состоятельность. Наверное, Рахимов лучше всех знает Кузяева. Будет интересная связка Кузяев-Даку. Симпатичной будет атака «Рубина» и вообще организация игры. Далер сделает всё, чтобы команда заиграла более ярко. Кузяев возвращается к Рахимову уже в зрелом возрасте. И должен быть правой рукой Рахимова. Он должен воплощать все идеи на поле», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.