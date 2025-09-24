Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Лукин: Акинфеев всегда правильно подсказывает и даёт эмоциональный всплеск

Защитник ЦСКА Лукин: Акинфеев всегда правильно подсказывает и даёт эмоциональный всплеск
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от работы с голкипером команды Игорем Акинфеевым.

— Игорь Акинфеев очень эмоционален во время матчей, часто слышно, как он буквально орёт на защитников. Страшно не становится, когда такое происходит?
— Да нет. Игорь Владимирович [Акинфеев] всегда правильно подсказывает и даёт эмоциональный всплеск, который нам необходим. После этого все становятся более сконцентрированными — это важно.

— Вам лично какой опыт даёт игра с Акинфеевым в одной команде?
— Когда ты тренируешься каждый день с такой легендой, получаешь бесценный опыт, который позволяет расти. Благодарен ему за это, он даёт очень много советов. После матча вручил мне кепку как лучшему игроку ЦСКА в матче с «Сочи» — это вдвойне приятно, наконец‑то дождался, — приводит слова Лукина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Игорь Акинфеев появился в мультсериале «Чемпионы», продолжении «Шайбу! Шайбу!»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android