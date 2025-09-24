Защитник ЦСКА Лукин: Акинфеев всегда правильно подсказывает и даёт эмоциональный всплеск

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился впечатлениями от работы с голкипером команды Игорем Акинфеевым.

— Игорь Акинфеев очень эмоционален во время матчей, часто слышно, как он буквально орёт на защитников. Страшно не становится, когда такое происходит?

— Да нет. Игорь Владимирович [Акинфеев] всегда правильно подсказывает и даёт эмоциональный всплеск, который нам необходим. После этого все становятся более сконцентрированными — это важно.

— Вам лично какой опыт даёт игра с Акинфеевым в одной команде?

— Когда ты тренируешься каждый день с такой легендой, получаешь бесценный опыт, который позволяет расти. Благодарен ему за это, он даёт очень много советов. После матча вручил мне кепку как лучшему игроку ЦСКА в матче с «Сочи» — это вдвойне приятно, наконец‑то дождался, — приводит слова Лукина «Матч ТВ».