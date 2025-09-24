Кафанов сравнил Карпина с Гвардиолой

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о тренерском прогрессе Валерия Карпина, возглавляющего «Динамо» и национальную команду, сравнив его с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

— Вы уже давно работаете с Валерием Георгиевичем, в чём, на ваш взгляд, главный секрет Карпина-тренера?

— Карпин-тренер становится сильнее с каждым годом. Валерий Георгиевич первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы. Он ставит команде игру в атакующем стиле, зрелищную, которая нравится болельщикам. Первым этот путь удалось пройти «Барселоне» с Гвардиолой, когда команда забивала больше, чем пропускала. Такой путь очень трудный, но это сегодняшнее направление в развитии футбола. Карпин не боится идти по этому пути, набивает шишки, учится, развивается, и с каждым сезоном становится сильнее, — цитирует Кафанова Legalbet.