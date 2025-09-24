«Мы даже не рассердились». Игрок «Интера» Ачерби – о поражении в финале Лиги чемпионов

Защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал поражение итальянского клуба в финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 от «ПСЖ» со счётом 0:5.
«После матча мы посмотрели друг на друга и даже не рассердились. Игра закончилась мгновенно, даже не начавшись. Чемпионство было в наших руках до матча в Комо, поэтому мы потратили много психологической энергии. А потом мы взвалили на свои плечи всю тяжесть матча, обыграв «Баварию» и «Барселону». Ты говоришь себе: «Мы выиграем этот матч», многие считали нас фаворитами. Но на нас давила усталость: мы приехали уже измотанными. Против подготовленной, сильной команды «ПСЖ», которая провела идеальный матч, мы ничего не могли сделать. Мы проиграли, и это правильно, мы не выложились на все 100%», – приводит слова Ачерби издание FCInter1908.
- 24 сентября 2025
