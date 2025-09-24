Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Далер Кузяев высказался о своём переходе в «Рубин»

Далер Кузяев высказался о своём переходе в «Рубин»
Комментарии

Новичок «Рубина» Далер Кузяев прокомментировал свой переход в клуб Мир Российской Премьер-Лиги. О подписании контракта с 32-летним полузащитником пресс-служба казанцев объявила в среду, 24 сентября.

«Я очень рад присоединиться к команде. Меня очень тепло приняли, по-домашнему», — сообщил Кузяев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Летом 2025 года Далер Кузяев покинул французский «Гавр» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявлял испанский «Леванте». Последним российским клубом в карьере Кузяева оставался санкт-петербургский «Зенит», в составе которого он пять раз подряд становился чемпионом России (2019-2023).

