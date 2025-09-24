Андрей Семёнов: не сомневался, что вместе с Черчесовым в «Ахмат» придут и результаты

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов высказался об игре грозненской команды под руководством Станислава Черчесова.

«Я даже не сомневался, что вместе с Черчесовым в «Ахмат» придут и результаты. Игроки вроде те же, а результат совсем другой. Футболисты заиграли по-новому, сейчас футбол «Ахмата» радует. Теперь все с командой считаются. Так что я абсолютно не удивлён, что с Черчесовым дела наладились», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Ахмат» не проиграл ни одного матча с момента назначения на пост главного тренера Станислава Черчесова. После 9 туров команда набрала 12 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице.