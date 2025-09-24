Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ объявила о переносе первого матча «Пари НН» в Нижнем Новгороде на другой день

РПЛ объявила о переносе первого матча «Пари НН» в Нижнем Новгороде на другой день
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба РПЛ сообщила о переносе матча 12-го тура чемпионата России между «Пари НН» и тольяттинским «Акроном».

Первый домашний матч «Пари НН» в чемпионате России в Нижнем Новгороде изначально должен был пройти в пятницу, 17 октября, в 19:00 мск. Новая дата проведения игры — суббота, 18 октября, 13:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В связи с обращением клуба и по согласованию с основным вещателем дата и время начала матча 12-го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Акрон» изменены. Игра пройдёт 18 октября в 13:00 по Москве», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

В первой версии заявления РПЛ до исправления сообщалось, что перенос игры связан «с повышенным интересом нижегородских болельщиков к первому домашнему матчу «Пари НН» на родном стадионе в новом сезоне».

«Пари НН» проведёт свой первый матч в сезоне на домашней арене 1 октября с московским «Спартаком» в Кубке России. В нынешнем сезоне из‑за ремонта стадиона «Нижний Новгород» «Пари НН» проводил домашние матчи в Казани, Грозном и Саранске.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!
Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android