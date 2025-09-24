Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

РПЛ объявила о переносе первого матча «Пари НН» в Нижнем Новгороде на другой день

Пресс-служба РПЛ сообщила о переносе матча 12-го тура чемпионата России между «Пари НН» и тольяттинским «Акроном».

Первый домашний матч «Пари НН» в чемпионате России в Нижнем Новгороде изначально должен был пройти в пятницу, 17 октября, в 19:00 мск. Новая дата проведения игры — суббота, 18 октября, 13:00 мск.

«В связи с обращением клуба и по согласованию с основным вещателем дата и время начала матча 12-го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Акрон» изменены. Игра пройдёт 18 октября в 13:00 по Москве», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

В первой версии заявления РПЛ до исправления сообщалось, что перенос игры связан «с повышенным интересом нижегородских болельщиков к первому домашнему матчу «Пари НН» на родном стадионе в новом сезоне».

«Пари НН» проведёт свой первый матч в сезоне на домашней арене 1 октября с московским «Спартаком» в Кубке России. В нынешнем сезоне из‑за ремонта стадиона «Нижний Новгород» «Пари НН» проводил домашние матчи в Казани, Грозном и Саранске.