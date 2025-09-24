«Зенит» предлагал «Васко да Гама» € 30 млн за Райана, бразильцы отказались — NetVasco

Санкт-петербургский «Зенит» пытался приобрести 19-летнего вингера «Васко да Гама» Райана. Как сообщает издание NetVasco.com, бразильский клуб отклонил два предложения из Европы по своему воспитаннику — от «Зенита» и «Порту».

По данным источника, португальская команда предлагала за Райана € 25 млн, разделённые на пять платежей. «Зенит», в свою очередь, готов был выплатить € 30 млн сразу, однако оба предложения не устроили «Васко».

Сообщается, что в бразильской команде рассчитывают продать игрока за большую сумму в 2026 году. Переговоры также осложняются тем, что «Васко да Гама» принадлежат лишь 70% прав на игрока, остальные 30% — самому Райану.