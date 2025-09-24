Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» предлагал «Васко да Гама» € 30 млн за Райана, бразильцы отказались — NetVasco

«Зенит» предлагал «Васко да Гама» € 30 млн за Райана, бразильцы отказались — NetVasco
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» пытался приобрести 19-летнего вингера «Васко да Гама» Райана. Как сообщает издание NetVasco.com, бразильский клуб отклонил два предложения из Европы по своему воспитаннику — от «Зенита» и «Порту».

По данным источника, португальская команда предлагала за Райана € 25 млн, разделённые на пять платежей. «Зенит», в свою очередь, готов был выплатить € 30 млн сразу, однако оба предложения не устроили «Васко».

Сообщается, что в бразильской команде рассчитывают продать игрока за большую сумму в 2026 году. Переговоры также осложняются тем, что «Васко да Гама» принадлежат лишь 70% прав на игрока, остальные 30% — самому Райану.

Материалы по теме
Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?
Эксклюзив
Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android