Црвена Звезда — Селтик, результат матча 24 сентября 2025, счёт 1:1, 1-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Црвена Звезда» и «Селтик» сыграли вничью в матче Лиги Европы
Комментарии

Завершён матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Црвена Звезда» (Сербия) и «Селтик» (Шотландия). После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Райко Митич» (Белград). В качестве главного арбитра матча выступил Раду Петреску (Румыния).

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Ихеаначо – 55'     1:1 Арнаутович – 65'    

Келечи Ихеаначо вывел гостей вперёд на 56-й минуте, Марко Арнаутович на 65-й минуте забил ответный гол.

В следующем туре «Црвена Звезда» 2 октября сыграет в гостях с «Порту», «Селтик» в тот же день примет на своём поле «Брагу».

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм Хотспур». В решающем матче прошлого розыгрыша соревнования лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

