Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Стали известны 14 номинантов на премию «Джентльмен года» в российском футболе

Стали известны 14 номинантов на премию «Джентльмен года» в российском футболе
Определились номинанты на премию «Джентльмен года» в российском футболе, сообщается на сайте «Комсомольской правды». В итоговый список вошли 14 игроков.

Лауреатами премии «Джентльмен года» могут стать игроки, выступающие в российских клубах, не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и поведение за его пределами.

Список претендентов на премию «Джентльмен года»: Станислав Агкацев, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар»), Андрей Мостовой («Зенит»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Роналдо («Ростов»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Гиорги Шелия («Ахмат»), Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала), Солтмурад Бакаев («Акрон»), Вячеслав Грулёв («Пари НН»), Юрий Дюпин («Сочи»).

На первом этапе пройдёт голосование среди болельщиков, в котором определится тройка претендентов. Далее известные российские тренеры и эксперты выберут победителя.

В 2024 году обладателем премии стал нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин.

