Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Защитник «Интера» Ачерби рассказал, что в команде изменил главный тренер Кристиан Киву

Защитник «Интера» Франческо Ачерби поделился впечатлениями от работы вместе с Кристианом Киву. Итальянский специалист возглавил миланский клуб 9 июня 2025 года после ухода наставника Симоне Индзаги в «Аль-Хиляль».

«У нас было три-четыре месяца, чтобы всё обдумать, но нужно перезагрузиться и двигаться вперёд (после поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» со счётом 0:5 — Прим. «Чемпионата»). Киву, очевидно, играл в сильных командах, побеждал и был готов возглавить клуб. Его тренировки отличаются от тренировок Индзаги — очень интенсивные. Он хороший парень, у него отличные идеи. Киву действительно удивил меня в хорошем смысле. Он знает, что значит побеждать, что значит проигрывать для игрока, что мы думаем. Кристиан понимает, насколько важно находиться в контексте команды, это очень умный человек», – приводит слова Ачерби издание FCInter1908.

Чёрно-синие после четырёх туров Серии А занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

