«Сделал разницу! Красава!» Дзюба — Глушенкову после победы «Зенита» над «Краснодаром»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба оставил комментарий под публикацией футболиста «Зенита» Максима Глушенкова в социальной сети про матч Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча 9-го тура в Краснодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу петербургского клуба, Глушенков забил мяч и отдал голевую передачу.

«Сделал разницу! Красава!» — написал Дзюба в комментариях под фото Глушенкова. В ответ Максим поставил лайк на слова Артёма.

После девяти туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 19 очками. «Зенит» располагается на пятой строчке, набрав 16 очков. Вторым идёт ЦСКА (18), тройку лучших замыкает «Балтика» (17).