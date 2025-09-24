Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Сделал разницу! Красава!» Дзюба — Глушенкову после победы «Зенита» над «Краснодаром»

Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба оставил комментарий под публикацией футболиста «Зенита» Максима Глушенкова в социальной сети про матч Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча 9-го тура в Краснодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу петербургского клуба, Глушенков забил мяч и отдал голевую передачу.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Сделал разницу! Красава!» — написал Дзюба в комментариях под фото Глушенкова. В ответ Максим поставил лайк на слова Артёма.

После девяти туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 19 очками. «Зенит» располагается на пятой строчке, набрав 16 очков. Вторым идёт ЦСКА (18), тройку лучших замыкает «Балтика» (17).

