Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руни: люди считают, что я недолюбливаю Роналду, но я его обожаю

Руни: люди считают, что я недолюбливаю Роналду, но я его обожаю
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни опроверг слухи о плохих взаимоотношениях с футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду, с которым ранее они вместе выступали за «красных дьяволов».

«Люди считают, что я недолюбливаю Роналду. На самом деле я его обожаю. Он настоящий гений, делает невероятные вещи.

Обожаю Криштиану, мне нравилось играть с ним. Вряд ли люди на самом деле понимают, насколько мы были близки. Наверное, раз я сказал, что считаю Месси лучше Роналду, люди думают, что мне не нравится Криштиану. Я просто обожаю Месси, обожаю смотреть, как он играет, это единственная причина [моего выбора], потому что, как мне кажется, Лионель был немного лучше в плане игры, взаимодействия с игроками и прочего.

Роналду — футбольный убийца, и люди думают, раз я сказал, что Месси лучше Роналду, он мне не нравится, я говорю о нём свысока», — приводит слова Руни ESPN со ссылкой на Rio Ferdinand Presents.

Материалы по теме
«Лучшая «девятка» сборной Англии в истории». Руни — о нападающем «Баварии» Кейне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android