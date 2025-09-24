Руни: люди считают, что я недолюбливаю Роналду, но я его обожаю

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни опроверг слухи о плохих взаимоотношениях с футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду, с которым ранее они вместе выступали за «красных дьяволов».

«Люди считают, что я недолюбливаю Роналду. На самом деле я его обожаю. Он настоящий гений, делает невероятные вещи.

Обожаю Криштиану, мне нравилось играть с ним. Вряд ли люди на самом деле понимают, насколько мы были близки. Наверное, раз я сказал, что считаю Месси лучше Роналду, люди думают, что мне не нравится Криштиану. Я просто обожаю Месси, обожаю смотреть, как он играет, это единственная причина [моего выбора], потому что, как мне кажется, Лионель был немного лучше в плане игры, взаимодействия с игроками и прочего.

Роналду — футбольный убийца, и люди думают, раз я сказал, что Месси лучше Роналду, он мне не нравится, я говорю о нём свысока», — приводит слова Руни ESPN со ссылкой на Rio Ferdinand Presents.