«Ливерпуль» включит Кьезу в заявку на Лигу чемпионов вместо травмированного Леони — Романо

«Ливерпуль» включит крайнего нападающего команды Федерико Кьезу в заявку на матчи общего этапа Лиги чемпионов после травмы защитника мерсисайдцев Джованни Леони в дебютной встрече за клуб с «Саутгемптоном» (2:1). Экс-игрок «Пармы» порвал крестообразные связки колена. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский форвард пропустил 1-й тур общего этапа европейского турнира с мадридским «Атлетико», в котором английская команда победила со счётом 3:2. Футболиста смогут зарегистрировать в ЛЧ после старта турнира благодаря изменениям регламента. С сезона-2025/2026 команды единоразово могут включить нового игрока в заявку на турнир, заменив им травмированного футболиста, выбывшего на длительный срок.

Кьеза в нынешнем сезоне провёл пять матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.