Дубль Шитова за две минуты помог «Торпедо» выйти в пятый раунд Пути регионов Кубка России

Московское «Торпедо» обыграло борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась со счётом 3:1 в пользу автозаводцев.
В составе «Торпедо» дубль оформил Владислав Шитов (15-я и 16-я минуты) ещё один мяч забил Артур Галоян (90+1). У «Кристалл-МЭЗТ» отличился Егор Никитин (78).
Соперник «Торпедо» в пятом раунде Пути регионов Кубка России станет известен позднее. Московскую команду возглавляет Дмитрий Парфёнов.
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.