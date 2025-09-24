Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Кристалл-МЭЗТ — Торпедо, результат матча 24 сентября 2025, счёт 1:3, четвёртый раунд Пути регионов Кубка России 2025/2026

Дубль Шитова за две минуты помог «Торпедо» выйти в пятый раунд Пути регионов Кубка России
Московское «Торпедо» обыграло борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча, которая прошла на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась со счётом 3:1 в пользу автозаводцев.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Кристалл-МЭЗТ
Борисоглебск
Окончен
1 : 3
Торпедо М
Москва
0:1 Шитов – 15'     0:2 Шитов – 16'     1:2 Никитин – 78'     1:3 Галоян – 90+1'    

В составе «Торпедо» дубль оформил Владислав Шитов (15-я и 16-я минуты) ещё один мяч забил Артур Галоян (90+1). У «Кристалл-МЭЗТ» отличился Егор Никитин (78).

Соперник «Торпедо» в пятом раунде Пути регионов Кубка России станет известен позднее. Московскую команду возглавляет Дмитрий Парфёнов.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
«Уфа» вылетела из Кубка России, проиграв любительскому клубу «Фанком» в серии пенальти
