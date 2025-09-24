Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» повторил клубный рекорд, победив дома «Крылья Советов» в 9-м туре РПЛ

«Спартак» повторил клубный рекорд, победив дома «Крылья Советов» в 9-м туре РПЛ
Комментарии

Победа «Спартака» над «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги стала рекордной для клуба. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Как сообщает статистический портал «Цифроскоп», победа над самарцами на своём поле стала для красно-белых 10-й подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

Ни с одной командой в чемпионате России победная серия «Спартака» дома не превышала отметку в 10 игр. Столько же домашних побед подряд у красно-белых было над «Ростовом» в период с 2003 по 2013 год.

После девяти туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 набранных очков. «Крылья Советов» с 12 очками в девяти встречах располагаются на 10-й строчке.

Материалы по теме
Тур РПЛ решили замены. Но какие разные истории у «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»
Тур РПЛ решили замены. Но какие разные истории у «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android