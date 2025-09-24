«Спартак» повторил клубный рекорд, победив дома «Крылья Советов» в 9-м туре РПЛ
Победа «Спартака» над «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги стала рекордной для клуба. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Как сообщает статистический портал «Цифроскоп», победа над самарцами на своём поле стала для красно-белых 10-й подряд.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
Ни с одной командой в чемпионате России победная серия «Спартака» дома не превышала отметку в 10 игр. Столько же домашних побед подряд у красно-белых было над «Ростовом» в период с 2003 по 2013 год.
После девяти туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 набранных очков. «Крылья Советов» с 12 очками в девяти встречах располагаются на 10-й строчке.
