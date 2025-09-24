Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 24 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 23 сентября, состоялись 10 матчей четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Результаты матчей Кубка России 24 сентября:

«СКА-Хабаровск» — «Родина» — 0:3;

«Астрахань» — «Черноморец» — 0:2;

«Велес» — «Ротор» — 2:1;

«Кубань Холдинг» — «Волга» — 2:2 (8:7 пен.);

«Череповец» — «Шинник» — 1:4;

«Волгарь» — «Нефтехимик» — 1:1 (2:4 пен.);

«Фанком» — «Уфа» — 1:1 (5:3 пен.);

«Знамя Труда» — «Чайка» — 0:1;

«Кристалл-МЭЗТ» — «Торпедо» — 1:3;

«Текстильщик» — «Факел» — 1:1 (1:3 пен.).

В четверг, 25 сентября, состоятся четыре заключительные встречи четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале минувшего розыгрыша турнира красно-синие победили «Ростов». Основное время матча закончилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).