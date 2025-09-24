Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 24 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 23 сентября, состоялись 10 матчей четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Результаты матчей Кубка России 24 сентября:
«СКА-Хабаровск» — «Родина» — 0:3;
«Астрахань» — «Черноморец» — 0:2;
«Велес» — «Ротор» — 2:1;
«Кубань Холдинг» — «Волга» — 2:2 (8:7 пен.);
«Череповец» — «Шинник» — 1:4;
«Волгарь» — «Нефтехимик» — 1:1 (2:4 пен.);
«Фанком» — «Уфа» — 1:1 (5:3 пен.);
«Знамя Труда» — «Чайка» — 0:1;
«Кристалл-МЭЗТ» — «Торпедо» — 1:3;
«Текстильщик» — «Факел» — 1:1 (1:3 пен.).
В четверг, 25 сентября, состоятся четыре заключительные встречи четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.
Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале минувшего розыгрыша турнира красно-синие победили «Ростов». Основное время матча закончилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).