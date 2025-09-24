«Факел» в серии пенальти одолел «Текстильщик» в Кубке России

Завершился матч 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2025, в котором встречались ивановский «Текстильщик» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Текстильщик» в Иваново. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Захаров из Казани. В основное время команды не выявили победителя — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Факела» — 3:1.

На 13-й минуте полузащитник «Текстильщика» Владимир Азаров открыл счёт в матче. На 47-й минуте защитник гостей Шота Чихрадзе восстановил равенство. Решающий удар в серии пенальти не реализовал полузащитник «Текстильщика» Данил Аносов.

Таким образом, «Факел» вышел в следующий раунд Пути регионов. «Текстильщик», в свою очередь, завершил выступления в Кубке России.