Главная Футбол Новости

Текстильщик — Факел, результат матча 24 сентября 2025, счёт 1:1 (1:3 пен.) 4-й раунд Кубка России 2025/2026

«Факел» в серии пенальти одолел «Текстильщик» в Кубке России
Комментарии

Завершился матч 4-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2025, в котором встречались ивановский «Текстильщик» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Текстильщик» в Иваново. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Захаров из Казани. В основное время команды не выявили победителя — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Факела» — 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 1
1 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Азаров – 13'     1:1 Чихрадзе – 47'    

На 13-й минуте полузащитник «Текстильщика» Владимир Азаров открыл счёт в матче. На 47-й минуте защитник гостей Шота Чихрадзе восстановил равенство. Решающий удар в серии пенальти не реализовал полузащитник «Текстильщика» Данил Аносов.

Таким образом, «Факел» вышел в следующий раунд Пути регионов. «Текстильщик», в свою очередь, завершил выступления в Кубке России.

