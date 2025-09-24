«Зрелищность? Ваши проблемы». Червиченко — о расширении состава участников ЧМ-2030

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном расширения чемпионата мира до 64 команд в 2030 году.

«Какие-то матчи чемпионата мира с 64 участниками будут проходными. С другой стороны, ФИФА — коммерческая организация, а их задача — косить деньги. Для этого у них получается всё идеально. Зрелищность? Ваши проблемы. Никто не заставляет смотреть все матчи.

Чем ближе к концу турнира, чем качественнее матчи. Мы всё равно увидим выжимку лучших матчей, но чуть позже. Зато проходные встречи смогут увидеть не самые футбольные страны. От этого поднимается ажиотаж и интерес, а ФИФА зарабатывает больше денег. Всё логично. Иногда перебор не является большим злом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.