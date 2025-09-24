Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ПАОК не смог обыграть израильский «Маккаби» в матче 1-го тура Лиги Европы

Греческий ПАОК сыграл вничью с израильским «Маккаби» из Тель-Авива в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча, которая прошла на стадионе «Тумба» в Салониках, завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился в стартовом составе и был заменён на 66-й минуте. Фёдор Чалов вышел на замену на 72-й минуте.

Во 2-м туре Лиги Европы 2 октября ПАОК сыграет на выезде с испанской «Сельтой», «Маккаби» в этот же день примет загребское «Динамо».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.