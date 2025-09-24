Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
ПАОК — Маккаби Тель-Авив, результат матча 24 сентября 2025, счёт 0:0, 1-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

ПАОК не смог обыграть израильский «Маккаби» в матче 1-го тура Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Греческий ПАОК сыграл вничью с израильским «Маккаби» из Тель-Авива в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча, которая прошла на стадионе «Тумба» в Салониках, завершилась со счётом 0:0.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
0 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился в стартовом составе и был заменён на 66-й минуте. Фёдор Чалов вышел на замену на 72-й минуте.

Во 2-м туре Лиги Европы 2 октября ПАОК сыграет на выезде с испанской «Сельтой», «Маккаби» в этот же день примет загребское «Динамо».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
