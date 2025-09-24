Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов: для меня очень важна стабильность

Тренер «Рубина» Рахимов: для меня очень важна стабильность
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился своим видением процесса построения командной игры.

«Мы можем добавить нашей игре вариативности, сделать какие-то изменения, но для меня очень важна стабильность, у нас её пока нет. Говорить о каких-то больших целях не могу, мы должны прийти к стабильности. Стабильность — это уровень, это признак и класса, и мастерства», — приводит слова Рахимова официальный YouTube-канал казанского клуба.

На данный момент «Рубин» с 15 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В группе А Пути РПЛ Фонбет Кубка России казанцы с четырьмя очками находятся на третьем месте.

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал трансфер Кузяева в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android