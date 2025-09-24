Тренер «Рубина» Рахимов: для меня очень важна стабильность

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился своим видением процесса построения командной игры.

«Мы можем добавить нашей игре вариативности, сделать какие-то изменения, но для меня очень важна стабильность, у нас её пока нет. Говорить о каких-то больших целях не могу, мы должны прийти к стабильности. Стабильность — это уровень, это признак и класса, и мастерства», — приводит слова Рахимова официальный YouTube-канал казанского клуба.

На данный момент «Рубин» с 15 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В группе А Пути РПЛ Фонбет Кубка России казанцы с четырьмя очками находятся на третьем месте.