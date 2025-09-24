Тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал трансфер Кузяева в клуб

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о переходе в команду центрального полузащитника Далера Кузяева. О подписании контракта с 32-летним футболистом пресс-служба казанцев объявила в среду, 24 сентября.

«Он хотел ещё поиграть в Европе, было бы что-то подходящее, думаю, остался. Ехать в Саудовскую Аравию или Турцию Далер не очень хотел, поэтому пришёл к выводу, что нужно попробовать ещё раз остаться в России… Мы с ним встретились, с его отцом, и он принял решение подписать с нами контракт до конца сезона», — заявил Рахимов в интервью клубному каналу.

Летом 2025 года Далер Кузяев покинул французский «Гавр» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявлял испанский «Леванте».