Первый тренер Альвареса — о его уходе из «Атлетико»: он всегда был болельщиком «Барселоны»

Уго Рафаэль Варас, являющийся первым тренером нападающего «Атлетико» Мадрид Хулиана Альвареса, рассказал о возможном уходе аргентинца из столичного клуба.

«Думаю, в какой-то момент произойдёт смена тренера или он сменит команду. Кто-то только что сказал мне, что ему следует перейти в «Барселону». Честно говоря, Хулиан не в «Барселоне», потому что они не смогли заплатить необходимую сумму. Он уйдёт, потому что всегда был болельщиком «Барселоны». Я бы хотел, чтобы Альварес играл за «Реал» Мадрид», – приводит слова Вараса издание AS.

В нынешнем сезоне Альварес провёл за «матрасников» пять матчей, в которых отметился одни голом и одной результативной передачей.