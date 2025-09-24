«Я вернулся на родину». Далер Кузяев — о переходе в «Рубин»

Новичок казанского «Рубина» Далер Кузяев высказался о своём переходе в клуб из столицы Татарстана. О подписании контракта с 32-летним полузащитником пресс-служба казанцев объявила в среду, 24 сентября.

– Далер, добро пожаловать в «Рубин»! Поделись своими эмоциями от этого перехода.

– Эмоции, естественно, положительные! Во-первых, вернулся на родину, в Татарстан, я родился в Набережных Челнах. Это мой родной регион, очень рад оказаться в этой команде. С главным тренером Рашидом Маматкуловичем делал свои первые шаги в Премьер-лиге. И когда появилась возможность снова с ним поработать, согласился.

«Рубин» показывает очень стабильную и хорошую игру, все лидеры чемпионата отмечают, как непросто играть с казанской командой. Мне интересен этот вызов, хочется сделать новый шаг, — приводит слова Кузяева официальный сайт «Рубина».

Летом 2025 года Далер Кузяев покинул французский «Гавр» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявлял испанский «Леванте».