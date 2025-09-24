Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Лучшему игроку матча Кубка России «Астрахань» — «Черноморец» подарили связку воблы

Вратарь «Черноморца» Михаил Штепа стал лучшим игроком матча 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу с «Астраханью» (2:0), за это ему подарили связку воблы. Генеральный директор новороссийского клуба Константин Гордиюк дал комментарий по теме.

— Несмотря на сложный выезд в Хабаровск, были уверены в победе в Астрахани. Дали возможность поиграть ребятам, которые получали меньше игровой практики в чемпионате.

— Лучшему игроку матча вручили связку сушёной воблы. Оригинально?
— Оригинально! Каждая команда с изюминкой. «Уфа», к примеру, в раздевалке гостей оставляет чак‑чак, «Астрахань» такую фишку сделала. Думаю, вобла была шуточным подарком, но быть в Астрахани и не привезти рыбку — плохо (смеётся). Ребята с хорошим настроением возвращаются домой.

— Пару ящиков пива к рыбке выдали?
— Нет, ребята у нас молодые, тренер серьёзный, поэтому без пива. Всё согласно спортивному режиму.

— Старт сезона выдался тяжёлым. Сейчас есть уверенность, что «Черноморец» останется в Первой лиге?
— Да, вы правы. Команда на сезон собиралась очень быстро, но сейчас всё стабилизируется в игровом и функциональном планах. У нас прекрасный тренер и штаб, задача — середина турнирной таблицы, — приводит слова Гордиюка «Матч ТВ».

