Лучшему игроку матча Кубка России «Астрахань» — «Черноморец» подарили связку воблы

Вратарь «Черноморца» Михаил Штепа стал лучшим игроком матча 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу с «Астраханью» (2:0), за это ему подарили связку воблы. Генеральный директор новороссийского клуба Константин Гордиюк дал комментарий по теме.

— Несмотря на сложный выезд в Хабаровск, были уверены в победе в Астрахани. Дали возможность поиграть ребятам, которые получали меньше игровой практики в чемпионате.

— Лучшему игроку матча вручили связку сушёной воблы. Оригинально?

— Оригинально! Каждая команда с изюминкой. «Уфа», к примеру, в раздевалке гостей оставляет чак‑чак, «Астрахань» такую фишку сделала. Думаю, вобла была шуточным подарком, но быть в Астрахани и не привезти рыбку — плохо (смеётся). Ребята с хорошим настроением возвращаются домой.

— Пару ящиков пива к рыбке выдали?

— Нет, ребята у нас молодые, тренер серьёзный, поэтому без пива. Всё согласно спортивному режиму.

— Старт сезона выдался тяжёлым. Сейчас есть уверенность, что «Черноморец» останется в Первой лиге?

— Да, вы правы. Команда на сезон собиралась очень быстро, но сейчас всё стабилизируется в игровом и функциональном планах. У нас прекрасный тренер и штаб, задача — середина турнирной таблицы, — приводит слова Гордиюка «Матч ТВ».