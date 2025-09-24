«Не стоит он этих денег, как и Сперцян». Смолов — о € 23 млн за Батракова

Экс-форвард сборной России Фёдор Смолов не согласился с оценкой трансферной стоимости полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. После сентябрьского обновления специализирующийся на трансферах портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 23 млн.

«Это такой бред вообще, ну, это неправда. Почему? Как оценить, что он стоит € 23 млн? Где мы играем, чтобы оценить, что он стоит € 23 млн? Как и Эдуард Сперцян сейчас не стоит этих денег. Нет, € 15 млн он стоит, но какие € 23 млн, ребята, ну серьёзно. Сейчас Луиса Энрике кто-то купит за € 23 млн? Он € 35 млн стоил зимой», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата России с восемью голами в девяти турах. Ещё два мяча он забил в трёх играх Фонбет Кубка России и дважды результативно ассистировал партнёрам в Мир Российской Премьер-Лиге. В активе капитана «Краснодара» Сперцяна четыре мяча и девять голевых передач в девяти втречах РПЛ.