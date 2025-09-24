Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не стоит он этих денег, как и Сперцян». Смолов — о € 23 млн за Батракова

«Не стоит он этих денег, как и Сперцян». Смолов — о € 23 млн за Батракова
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-форвард сборной России Фёдор Смолов не согласился с оценкой трансферной стоимости полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. После сентябрьского обновления специализирующийся на трансферах портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 23 млн.

«Это такой бред вообще, ну, это неправда. Почему? Как оценить, что он стоит € 23 млн? Где мы играем, чтобы оценить, что он стоит € 23 млн? Как и Эдуард Сперцян сейчас не стоит этих денег. Нет, € 15 млн он стоит, но какие € 23 млн, ребята, ну серьёзно. Сейчас Луиса Энрике кто-то купит за € 23 млн? Он € 35 млн стоил зимой», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата России с восемью голами в девяти турах. Ещё два мяча он забил в трёх играх Фонбет Кубка России и дважды результативно ассистировал партнёрам в Мир Российской Премьер-Лиге. В активе капитана «Краснодара» Сперцяна четыре мяча и девять голевых передач в девяти втречах РПЛ.

Материалы по теме
Сантос восхитил Бразилию, а Сперцяна разнёс Роналду. Как выступили игроки РПЛ в сборных?
Сантос восхитил Бразилию, а Сперцяна разнёс Роналду. Как выступили игроки РПЛ в сборных?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android