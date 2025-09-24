Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ницца — Рома, результат матча 24 сентября 2025, счёт 1:2, 1-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Ницца» уступила «Роме» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы
Комментарии

Окончен матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Ницца» и «Рома». Победу со счётом 2:1 одержали римляне. Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца). В качестве главного арбитра матча выступил Гильермо Куадра Фернандес (Испания).

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Н'Дика – 52'     0:2 Манчини – 55'     1:2 Моффи – 77'    

Эван Н'Дика на 52-й минуте вывел гостей вперёд, Джанлука Манчини на 55-й минуте удвоил преимущество команды. Теремас Моффи на 77-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч.

В следующем туре «Ницца» 2 октября сыграет в гостях с «Фенербахче», «Рома» в тот же день примет на своём поле «Лилль».

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм Хотспур». В решающем матче прошлого розыгрыша турнира лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
ПАОК не смог обыграть израильский «Маккаби» в матче 1-го тура Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android