«Ницца» уступила «Роме» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы

Окончен матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Ницца» и «Рома». Победу со счётом 2:1 одержали римляне. Встреча состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца). В качестве главного арбитра матча выступил Гильермо Куадра Фернандес (Испания).

Эван Н'Дика на 52-й минуте вывел гостей вперёд, Джанлука Манчини на 55-й минуте удвоил преимущество команды. Теремас Моффи на 77-й минуте реализовал пенальти и отыграл один мяч.

В следующем туре «Ницца» 2 октября сыграет в гостях с «Фенербахче», «Рома» в тот же день примет на своём поле «Лилль».

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм Хотспур». В решающем матче прошлого розыгрыша турнира лондонцы переиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.