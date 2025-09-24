Скидки
«Не мог поверить своим глазам». Первый тренер Альвареса раскритиковал Диего Симеоне

Уго Рафаэль Варас, являющийся первым тренером нападающего «Атлетико» Мадрид Хулиана Альвареса, раскритиковал главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

«Не вижу, чтобы ему было комфортно играть с Симеоне. Хулиан провёл много матчей, но он не тот нападающий, которым всегда был, потому что не играл на своей позиции. Не вижу, чтобы ему было комфортно в «Атлетико». Знаю, он сказал своей семье, что сосредоточен на команде, что намерен играть и добиваться успеха, его цель — оставаться девятым номером сборной. Сегодня «Атлетико» — команда, которая много обороняется и мало атакует. Вижу в нём скорее распасовщика чем завершителя атак. Хулиан забивает голы со штрафных или из-за пределов штрафной. Команда не делает передачи, чтобы он играл на позиции нападающего, как он делал это за «Ривер Плейт».

Мы видели матчи, где Хулиан оборонялся. Я не мог поверить своим глазам. Он хорошо ладит с Симеоне, но стиль игры этого тренера оборонительный. Не знаю, закончилось ли время Симеоне в «Атлетико». На днях, когда игрока заменили, он был зол (в матче 5-го тура Ла Лиги с «Мальоркой», 1:1. — Прим. «Чемпионата»). Хулиан не реализовал пенальти, было неправильно, что его заменили. Он также восстанавливался после травмы, возможно, Симеоне хотел его защитить. Я тоже был зол из-за этого. Это был двойной удар», – приводит слова Вараса издание AS.

После 5-го тура чемпионата Испании «Атлетико» занимает 12-е место в турнирной таблице с шестью очками.

