Флик — о травме хавбека «Барселоны» Гави: лично для него это хорошие новости

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме полузащитника «Барселоны» Гави. Испанский хавбек пропустит четыре-пять месяцев из-за операции на мениске.

«Когда получаешь такие новости, думаешь, что это плохо, но лично для него это хорошо. Теперь мы знаем, что делать. Ему 21 год, у него впереди долгая карьера. Сейчас надо думать о том, чтобы он был в форме на 100% и оставался сильным. Гави должен быть профессионалом, много работать. Мы должны научить его этому. У него большое сердце, он очень эмоциональный. Я бы не сказал, что футболист готов умереть за этот клуб, но он живёт им. Это нелегко для команды, потому что Гави привносит много энергии. Мы все поможем ему вернуться в лучшую форму», – приводит слова Флика издание AS.