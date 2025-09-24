В костромском «Спартаке» объяснили, почему в программе тренировок команды есть ММА

Защитник костромского «Спартака» Николай Тарасов рассказал об отличительных особенностях своей команды, а также поделился подробностями тренировочного процесса красно-белых.

— Нас отличает, что у нас есть свой стиль. Мы очень много тренируемся, много работаем. Всё, что сейчас происходит, неспроста, не просто так мы оказываемся на том месте, где сейчас находимся. Просто никто не видит, что мы здесь делаем.

— А вы здесь и MMA занимаетесь?

— MMA тоже занимаемся, если кто‑то захочет, можем проверить.

— Это не каждому футболисту зайдёт.

— Любой мужчина должен уметь постоять за себя, во‑первых. А, во‑вторых, это для координации и вообще в целом пригодится любому спортсмену и футболисту тоже. Я слежу за MMA, за UFC, знаю чемпионов, рад за наших спортсменов, которые там удачно выступают. Они там самые сильные, самые мощные ребята.

— Какое внутри команды ощущение? К чему идём?

— В любом случае положительное [ощущение]. Выходим в каждой игре и отдаём все силы, бьёмся. Хочу, чтобы это продолжалось до конца сезона. Надеюсь, всё будет ровно так, как сейчас происходит. Понятное дело, тяжёлая лига, все команды плюс‑минус одного уровня. Есть, конечно, клубы с большим составом, так скажем, с глубиной. Но у нас в целом тоже все ребята боевые, все готовы. Любой человек может заменить любого, — рассказал Тарасов в эфире «Матч ТВ».