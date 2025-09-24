Дембеле ответил Ямалю на поздравление с завоеванием «Золотого мяча»

Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле ответил испанскому футболисту «Барселоны» Ламину Ямалю, который поздравил его с завоеванием «Золотого мяча» по итогам сезона-2024/2025.

«Спасибо, Ламин! Поздравляю с «Копой» и всеми твоими успехами», — написал Дембеле в социальной сети.

В понедельник, 22 сентября, 28-летний Дембеле впервые в карьере стал лауреатом награды «Золотой мяч». 18-летний Ямаль занял в голосовании второе место, на третьей позиции расположился португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья, на четвёртой строчке — египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля», на пятой — бразильский форвард «Барселоны» Рафинья.