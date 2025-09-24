Экс-игрок «МЮ» Донни ван де Бек может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы

Полузащитник «Жироны» Донни ван де Бек может пропустить оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы, полученной в матче 5-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). 28-летний экс-игрок «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» повредил ахиллово сухожилие, есть риск разрыва тканей. Об этом сообщает AS.

По информации испанского издания, каталонский клуб ожидает окончательный диагноз, сохраняя надежду на менее серьёзную травму. В случае разрыва ахиллова сухожилия голландец пропустит от шести до девяти месяцев.

Донни ван де Бек сыграл в двух матчах в нынешнем сезоне и не отметился результативными действиями.