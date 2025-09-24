Экс-игрок «МЮ» Донни ван де Бек может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы
Поделиться
Полузащитник «Жироны» Донни ван де Бек может пропустить оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы, полученной в матче 5-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). 28-летний экс-игрок «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» повредил ахиллово сухожилие, есть риск разрыва тканей. Об этом сообщает AS.
Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Унаи – 9' 1:1 Хаурехисар – 48'
По информации испанского издания, каталонский клуб ожидает окончательный диагноз, сохраняя надежду на менее серьёзную травму. В случае разрыва ахиллова сухожилия голландец пропустит от шести до девяти месяцев.
Донни ван де Бек сыграл в двух матчах в нынешнем сезоне и не отметился результативными действиями.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:56
-
23:56
-
23:54
-
23:53
-
23:42
-
23:40
-
23:40
-
23:19
-
23:10
-
23:03
-
23:01
-
22:57
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:20
-
22:16
-
21:59
-
21:55
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:08
-
21:05
-
20:54
-
20:52
-
20:47