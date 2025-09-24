Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Экс-игрок «МЮ» Донни ван де Бек может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы

Экс-игрок «МЮ» Донни ван де Бек может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы
Полузащитник «Жироны» Донни ван де Бек может пропустить оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы, полученной в матче 5-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:1). 28-летний экс-игрок «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» повредил ахиллово сухожилие, есть риск разрыва тканей. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Унаи – 9'     1:1 Хаурехисар – 48'    

По информации испанского издания, каталонский клуб ожидает окончательный диагноз, сохраняя надежду на менее серьёзную травму. В случае разрыва ахиллова сухожилия голландец пропустит от шести до девяти месяцев.

Донни ван де Бек сыграл в двух матчах в нынешнем сезоне и не отметился результативными действиями.

