Главная Футбол Новости

Далер Кузяев поделился ожиданиями от своего перехода в «Рубин»

Далер Кузяев поделился ожиданиями от своего перехода в «Рубин»
Комментарии

Новичок казанского «Рубина» Далер Кузяев поделился ожиданиями от своего перехода в клуб из столицы Татарстана. О подписании контракта с 32-летним полузащитником пресс-служба казанцев объявила в среду, 24 сентября.

– Какие у тебя ожидания от своего перехода в «Рубин»?
– Хочется поскорее набрать кондиции, начать тренироваться с командой, потому что довольно много пропустил. И хочется начать играть, побеждать вместе с клубом, приносить очки. Нашей команде по силам высокие цели. У «Рубина» есть хорошие шансы, — приводит слова Кузяева официальный сайт «Рубина».

Летом 2025 года Далер Кузяев покинул французский «Гавр» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявлял испанский «Леванте».

