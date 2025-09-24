Бразильский защитник «Ниццы» Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы. В матче 1-го тура общего этапа с «Ромой» футболист вышел в стартовом составе французской команды в качестве капитана.

На момент появления на поле Данте исполнилось 41 год 11 месяцев и 6 дней. 18 октября бразилец отпраздунет 42-летие. Ранее защитник выступал за «Лилль», «Шарлеруа», «Стандард», «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Баварию» и «Вольфсбург».

Данте стал третьим самым возрастным игроком в истории Лиги Европы, но самым старшим среди полевых. Выше него располагаются только два вратаря — Брэд Фридель, который сыграл за «Тоттенхэм» в 2014-м в возрасте 42 лет 10 месяцев и 2 дней, и Сандер Боскер, вышедший на поле за «Твенте» в 2012 году, когда ему было 42 года 1 месяц и 2 дня.

Среди самых возрастных полевых игроков в Лиге Европы Данте побил рекорд хавбека «Бетиса» Хоакина (41 год 7 месяцев 23 дня). В топ-14 находится бывший российский полузащитник «Краснодара» Руслан Аджинджал, вышедший на поле в матче с «Вольфсбургом» в возрасте 40 лет 4 месяца и 1 день.