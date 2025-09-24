Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ниццы» Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы

Защитник «Ниццы» Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский защитник «Ниццы» Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы. В матче 1-го тура общего этапа с «Ромой» футболист вышел в стартовом составе французской команды в качестве капитана.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Н'Дика – 52'     0:2 Манчини – 55'     1:2 Моффи – 77'    

На момент появления на поле Данте исполнилось 41 год 11 месяцев и 6 дней. 18 октября бразилец отпраздунет 42-летие. Ранее защитник выступал за «Лилль», «Шарлеруа», «Стандард», «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Баварию» и «Вольфсбург».

Данте стал третьим самым возрастным игроком в истории Лиги Европы, но самым старшим среди полевых. Выше него располагаются только два вратаря — Брэд Фридель, который сыграл за «Тоттенхэм» в 2014-м в возрасте 42 лет 10 месяцев и 2 дней, и Сандер Боскер, вышедший на поле за «Твенте» в 2012 году, когда ему было 42 года 1 месяц и 2 дня.

Среди самых возрастных полевых игроков в Лиге Европы Данте побил рекорд хавбека «Бетиса» Хоакина (41 год 7 месяцев 23 дня). В топ-14 находится бывший российский полузащитник «Краснодара» Руслан Аджинджал, вышедший на поле в матче с «Вольфсбургом» в возрасте 40 лет 4 месяца и 1 день.

Материалы по теме
Топ-матчи четверга: медиафутболисты против профи, «Трактор» — «Авангард» в КХЛ и теннис
Топ-матчи четверга: медиафутболисты против профи, «Трактор» — «Авангард» в КХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android