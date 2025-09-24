Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, как Ферран Торрес помог улучишь его игру

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился, как нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес помог ему в улучшить игру. Испанский вингер предложил хавбеку изменить режим питания, используя интервальное голодание.

«Он убедил меня попробовать, честно говоря, с тех пор я чувствую себя гораздо лучше, так что пока продолжу его придерживаться.

Я ем два раза в день: обед и ужин, кроме дней, в которые проходят игры. Мне очень трудно устоять перед крокетами (крокеты — обжаренные во фритюре круглые шарики из соуса бешамель с различными начинками. — Прим. «Чемпионата») из ветчины, которые готовит моя мама. Пробую их только изредка после матчей. Когда выйду на пенсию, успею съесть столько, сколько захочу (смеётся)», — приводит слова Педри Sport.es.