Тренер «Боруссии» Дортмунд Ковач высказался об игровом времени Джоба Беллингема

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач дал комментарий относительно игрового времени полузащитника Джоба Беллингема.

«Все хотят выходить на поле чаще. Все хотят играть в каждом матче. Но тогда 11 игроков в команде было бы достаточно. Контракт с этим клубом означает не только хорошую зарплату, но и высокую конкуренцию.

Джоб – очень талантливый футболист, однако нужно понимать, что он пришёл из второго английского дивизиона. Его потенциал огромен, но ему следует влиться в игру, ведь это большой шаг вперёд.

Доволен темпом его развития. Нельзя допускать ошибку, оказывая слишком сильное давление, несмотря на имя. Думаю, это только навредит парню. Нельзя ожидать, что футболист добьётся всего, что хочет, за два месяца. Порой молодым игрокам требуется до полугода, уверен, это случится раньше», – приводит слова Ковача Kicker.