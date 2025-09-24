Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ньюкасл» разгромил «Брэдфорд» из третьего дивизиона в Кубке английской лиги

Завершился матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Брэдфорд Сити» из английской Лиги 1 (третий дивизион Англии). Команды играли на стадионе Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

На 17-й минуте бразильский полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон открыл счёт в матче. 19-й минуте нападающий Уильям Осула удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте Жоэлинтон оформил дубль. На 79-й минуте нападающий гостей Энди Кук отыграл один мяч. На 87-й минуте свой второй мяч забил Осула.

Таким образом, «Ньюкасл» квалифицировался в 1/8 финала Кубка лиги. «Брэдфорд» завершил выступления в турнире. «Сороки» являются действующими победителями турнира. В финале прошлого сезона они одержали победу над «Ливерпулем» (2:1).