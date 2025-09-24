Скидки
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ньюкасл — Брэдфорд, результат матча 24 сентября 2025, счёт 4:1 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/2026

«Ньюкасл» разгромил «Брэдфорд» из третьего дивизиона в Кубке английской лиги
Аудио-версия:
Завершился матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Брэдфорд Сити» из английской Лиги 1 (третий дивизион Англии). Команды играли на стадионе Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
24 сентября 2025, среда. 21:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Брэдфорд Сити
Брэдфорд
1:0 Жоэлинтон – 17'     2:0 Осула – 19'     3:0 Жоэлинтон – 75'     3:1 Кук – 79'     4:1 Осула – 87'    

На 17-й минуте бразильский полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон открыл счёт в матче. 19-й минуте нападающий Уильям Осула удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте Жоэлинтон оформил дубль. На 79-й минуте нападающий гостей Энди Кук отыграл один мяч. На 87-й минуте свой второй мяч забил Осула.

Таким образом, «Ньюкасл» квалифицировался в 1/8 финала Кубка лиги. «Брэдфорд» завершил выступления в турнире. «Сороки» являются действующими победителями турнира. В финале прошлого сезона они одержали победу над «Ливерпулем» (2:1).

Календарь Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка английской лиги сезона-2025/2026
