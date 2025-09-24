«Фрайбург» победил «Базель» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались немецкий «Фрайбург» и швейцарский «Базель». Команды играли на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 37-й минуте полузащитник немецкой команды Патрик Остерхаге открыл счёт в матче. На 57-й минуте хавбек Максимилиан Эггештайн удвоил преимущество своего клуба. На 85-й минуте полузащитник «Базеля» Филип Отеле отыграл один мяч

Во 2-м туре Лиги Европы «Фрайбург» сыграет на выезде с итальянской «Болоньей», а «Базель» примет на своём поле немецкий «Штутгарт». Обе встречи пройдут в четверг, 2 октября. Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», одолевший в финале прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» (1:0).