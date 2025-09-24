Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Базель, результат матча 24 сентября 2025, счёт 2:1 1-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Фрайбург» победил «Базель» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались немецкий «Фрайбург» и швейцарский «Базель». Команды играли на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
2 : 1
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Остерхаге – 31'     2:0 Эггештайн – 57'     2:1 Отеле – 84'    

На 37-й минуте полузащитник немецкой команды Патрик Остерхаге открыл счёт в матче. На 57-й минуте хавбек Максимилиан Эггештайн удвоил преимущество своего клуба. На 85-й минуте полузащитник «Базеля» Филип Отеле отыграл один мяч

Во 2-м туре Лиги Европы «Фрайбург» сыграет на выезде с итальянской «Болоньей», а «Базель» примет на своём поле немецкий «Штутгарт». Обе встречи пройдут в четверг, 2 октября. Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», одолевший в финале прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
10 главных интриг ЛЕ. Как выступят россияне, покажет ли уровень Эмери и кто фаворит?
10 главных интриг ЛЕ. Как выступят россияне, покажет ли уровень Эмери и кто фаворит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android